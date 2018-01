Roth conformado com limitação do time O técnico do Flamengo, Celso Roth, optou por uma postura conformista, nesta segunda-feira, ao falar das limitações técnicas do atual elenco rubro-negro. O treinador destacou que já informou à diretoria as carências do time e aguarda uma solução dos dirigentes para a disputa do restante do Campeonato Brasileiro. "É óbvio que precisamos de algo mais. E a direção está ciente e vem trabalhando para tentar resolver o problema", destacou Roth, ainda lamentando o empate do final de semana, contra o Atlético-PR, no Rio, quando o Flamengo jogou por aproximadamente 50 minutos com um jogador a mais em campo. "Mas, enquanto as contratações não acontecem, vamos trabalhar com o que temos. Tentar somar pontos e melhorar". A má notícia nesta segunda foi que, após a realização de um exame de ressonância magnética, o zagueiro Rodrigo teve confirmada uma fratura na costela. Por causa do problema, o jogador ficará afastado por dez dias dos treinamentos. Além dele, o técnico do Flamengo não vai poder escalar mais dois atletas para o confronto contra Brasiliense, pela próxima rodada do Nacional: o zagueiro Júnior Baiano e o meia Renato, ambos receberam o terceiro cartão amarelo na partida contra os paranaenses e cumprirão suspensão automática.