Roth critica diretoria e diz que sairá O técnico Celso Roth criticou, nesta quarta-feira, a falta de planejamento do Botafogo para a disputa do Campeonato Brasileiro. Ele também voltou a afirmar que não ficará em General Severiano em 2006. ?Fala-se em planejamento, mas na verdade faz-se muito pouca coisa?, declarou Roth. Este ano, por exemplo, quatro treinadores trabalharam no Botafogo. São eles: Paulo César Gusmão, Paulo Bonamigo, Péricles Chamusca e Roth. ?Tudo tem que ser feito em janeiro. Não vejo isso em muitos clubes. O problema é geral?, afirmou. Roth disse, nesta quarta, que antes mesmo de acertar contrato com o presidente Bebeto de Freitas, havia a intenção de não continuar no comando do time em 2006. ?O Botafogo vai definir em breve sua nova comissão técnica?.