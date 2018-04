Roth culpa arbitragem por eliminação do Atlético-MG O técnico Celso Roth atribuiu à arbitragem a eliminação do Atlético-MG na Copa Sul-Americana. Depois de dois empates por 1 a 1, a equipe foi eliminada nos pênaltis pelo Goiás, por 6 a 5, na noite de quarta-feira, no Serra Dourada.