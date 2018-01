Roth dá chance a Julio dos Santos em treino do Vasco

No Vasco, a novidade do treino desta terça-feira, realizado em área do Exército, na Urca (zona sul), foi a presença de Julio dos Santos no meio-campo, na vaga de Andrezinho, que está machucado. O time carioca amarga a penúltima posição na tabela do Brasileiro, com 12 pontos, e tentará iniciar uma reação contra o Joinville, no Maracanã, no próximo domingo.

Em 2008, quando treinava o Grêmio, Roth dispensou o paraguaio Julio. Nesta passagem pelo Vasco, em 10 jogos, Julio esteve em campo apenas durante os últimos 15 minutos da derrota para a Chapecoense.

Nesta quarta-feira, Andrezinho deve fazer uma artroscopia no menisco do joelho direito. A previsão é que ele fique fora dos treinos de três semanas a um mês.