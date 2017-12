Roth deve manter time com 3 volantes O técnico Celso Roth procura fazer mistério quanto ao time do Palmeiras que colocará em campo quarta-feira, na segunda e decisiva partida das semifinais da Copa Libertadores da América, às 21h40, no Palestra Itália, contra o Boca Juniors. Mas, o mais provável é que ele mantenha o esquema com três volantes, mesmo jogando em casa e precisando da vitória para garantir a classificação. Nesse caso, Flávio seria o substituto de Fernando, expulso no primeiro jogo. No treino desta segunda-feira, na Academia de Futebol, Roth ensaiou armar a equipe com três volantes (Magrão, Galeano e Flávio), repetindo o esquema montado em Buenos Aires. "Temos algumas opções e essa é certamente uma delas, já que o rendimento do time foi bom", afirmou o treinador. "Mas precisamos lembrar que nosso adversário é especialista em partidas fora de casa, e isso pode fazer com que testemos algumas outras alternativas." Para a torcida palmeirense, que esgotou os ingressos para o jogo de quarta-feira em pouco mais de quatro horas, Roth pediu paciência. "Eles têm de entender que o jogo vai ser muito difícil e que do outro lado está a equipe considerada a melhor do mundo."