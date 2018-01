Roth deve ter Cicinho contra o Náutico O Atlético-MG enfrenta nesta quarta-feira, às 21h40min, o Náutico, no Estádio dos Aflitos, pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil. O técnico Celso Roth deverá contar com o lateral-direito Cicinho, que havia sofrido uma entorse no tornozelo direito, mas nesta terça-feira participou normalmente do treinamento realizado na Ilha do Retiro. O treinador, porém, não adiantou a equipe que começa jogando. A tendência é que ele repita a mesma formação usada nos dois jogos do Brasileirão. Cicinho, que vem se destacando como uma arma ofensiva do time alvinegro, era a única dúvida de Roth. O jogador viajou para Recife com a delegação do clube mineiro, mas sua escalação está condicionada à sua recuperação total. Roth já adiantou que se não der para Cicinho, ele será substituído por Alex. O treinador alertou para as dificuldades que o Galo deverá enfrentar. Além da "qualidade do adversário", ele chamou a atenção para as dimensões do campo e para as característica do torneio, onde cada partida é decisiva. "Será um jogo muito rápido, em um estádio de dimensões menores. Com certeza, vamos enfrentar dificuldades", disse o técnico. Um trunfo que o Atlético leva para a capital pernambucana é a invencibilidade de quatro jogos de sua defesa, fato que, de acordo com Roth, é resultado da marcação agressiva feita pelos outros setores do time.