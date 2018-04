Roth diz que empate mostrou força do elenco atleticano O empate por 1 a 1 com o Goiás, no Mineirão, deixou o Atlético Mineiro em desvantagem no confronto pela Copa Sul-Americana, mas foi aprovado por Celso Roth. Para o técnico, o desempenho da equipe, formada quase só por reservas, mostrou que o time tem condições de lutar pelo título do Campeonato Brasileiro.