Roth, enfim, respira no Palmeiras O técnico Celso Roth terá uma das semanas mais tranqüilas para trabalhar desde que chegou ao Palmeiras, há 40 dias. Depois das críticas da torcida no jogo contra o Sport Boys, quarta-feira, pela Libertadores da América, o Palmeiras venceu a Portuguesa Santista por 2 a 1, sábado, em Santos, e melhorou sua situação no Campeonato Paulista. Foi a primeira derrota da Santista em casa em oito partidas. Já classificado para as oitavas-de-final da Libertadores, o Palmeiras joga quarta-feira contra o Universidad de Chile, em Santiago. No final de semana, o adversário será o Mogi Mirim, no Anacleto Campanella, pelo Campeonato Paulista. As boas notícias para o treinador no jogo de Santos foram as atuações do lateral-direito Daniel e do atacante Fábio Júnior. O lateral Arce, de contrato renovado, somente poderá jogar na próxima fase da Libertadores. A vitória contra a Portuguesa Santista praticamente eliminou a ameaça de rebaixamento da equipe à segunda divisão paulista. Nos bastidores a semana também será importante para o clube. O presidente Mustafá Contursi se reunirá com representantes da Pirelli para fechar o contrato de patrocínio por dois anos. Os valores não são revelados, mas, no clube, fala-se em US$ 12 milhões por dois anos. A notícia de que o atacante Ronaldo, da Internazionale de Milão, poderia disputar o Mundial Interclubes da Fifa pelo Palmeiras, foi desmentida pela diretoria. Ronaldo é garoto-propaganda da Pirelli, empresa que também patrocina a Inter. O Palmeiras, no entanto, ainda busca reforços para o Mundial. O meia Juninho Pernambucano, um dos sonhos do técnico Celso Roth, está cada vez mais distante do parque Antártica. "Juninho vai jogar num clube da Espanha no segundo semestre, por isso não há interesse em emprestar seu passe ao Palmeiras para o Mundial", informou o procurador do jogador, Cláudio Guadagno. Com isso, um nome que ganha força no Palmeiras é o do atacante Robert, do Botafogo de Ribeirão Preto. O jogador marcou um gol pelo Botafogo, contra o Corinthians.