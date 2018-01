Roth esquece cálculos e exige vitória A situação do Palmeiras na Copa Mercosul é tão complicada que Celso Roth já desistiu de fazer cálculos. A única certeza do treinador: para se classificar como um dos melhores segundos colocados, seu time vai precisar ? além de uma difícil combinação de resultados ? vencer o Grêmio no jogo de hoje, às 16h, no Parque Antártica. ?Não vou fazer contas. Temos de ganhar e pronto. Depois, vamos ver o que acontece .? Leia mais no Jornal da Tarde