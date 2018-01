Roth está preocupado com o Flamengo A presença de Alex Dias no ataque do Vasco preocupa o Flamengo para o clássico de domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Mas não é só isso que está deixando apreensivo o técnico Celso Roth. Ele sabe que o Flamengo tem sérias deficiências em todos os setores do time e ainda não definiu quais serão os titulares no clássico. Roth precisa de um bom resultado para não aumentar a ameaça de demissão, já propalada por alguns dirigentes e conselheiros do clube. "Temos de reagir agora. Ou vai ou racha", avisou o treinador do Flamengo.