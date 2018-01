Roth fica irritado com erros da defesa O técnico Celso Roth ficou bastante irritado com os erros cometidos pelo setor defensivo do Botafogo no clássico contra o Vasco, realizado na quarta-feira, no estádio Luso-Brasileiro. O empate por 2 a 2, segundo ele, não foi justo. Para o treinador, o time teve várias oportunidades para concretizar a vitória e os gols do rival surgiram não por mérito, mas por falha de seus jogadores. "Uma equipe com a qualidade do Botafogo não pode deixar de somar pontos por bobagem. Isso não pode voltar a acontecer. Vou chamar a atenção de todos", declarou o técnico do Botafogo, para em seguida completar: "Falo isso, mas sem desrespeitar o Vasco, que também tem potencial".