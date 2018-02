Roth joga o favoritismo para o Flu A rescisão de contrato do meia Felipe, do Fluminense, nesta sexta-feira, não foi comemorada no Botafogo e tampouco mudou a opinião do técnico Celso Roth para o clássico deste sábado, em Volta Redonda. ?O Fluminense é favorito por fazer melhor campanha. Mas o Botafogo vai se superar para conquistar a vitória?, disse o treinador, que escalou a equipe na retranca, com três volantes: Jonílson, Leandro Carvalho e Juca. Assim como ocorreu na partida contra o Cruzeiro, no meio de semana, a criação de jogadas ficará a cargo de Zé Roberto. Ele, porém, não foge da responsabilidade. Ramon, outro jogador criativo do elenco, foi afastado por se indispor com o técnico. Na zaga, o Botafogo não terá Rafael Marques, suspenso. Com isso, Emerson forma dupla com Scheidt. ?A gente precisa impor nosso ritmo de jogo?, cobrou Scheidt, que cumpriu suspensão na última rodada. O lateral-direito Ruy segue no banco de reservas. Rogério Souza é o titular da posição.