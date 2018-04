Roth lamenta empate do Atlético-MG com o Náutico O empate do Atlético Mineiro por 0 a 0 com o Náutico, no Estádio dos Aflitos, frustrou o técnico Celso Roth. Apesar de reconhecer que jogar no Recife é sempre complicado, o treinador acredita que o time poderia ter vencido, já que, na sua opinião, dominou o segundo tempo.