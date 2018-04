Roth mantém Damião e Cavenaghi no ataque do Inter O técnico Celso Roth deverá mesmo contar com Leandro Damião e Fernando Cavenaghi no ataque do Internacional para a partida de domingo, contra o Pelotas, no Beira-Rio. Os dois jogadores foram mantidos no setor, no esquema 4-4-2, no treino desta quinta-feira.