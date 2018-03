Roth muda o Fla para encarar rival O técnico do Flamengo, Celso Roth, começou a armar o time nesta quinta para a partida contra o Fluminense, após a saída do meia Fellyppe Gabriel, convocado na quarta-feira para a seleção sub-20. Para solucionar o inesperado problema, o treinador optou por deslocar para o meio-de-campo Renato, que estava na ala esquerda e escalou André Santos nesta posição. Outra mudança foi a entrada de Leonardo na ala direita, que assim fará sua estréia na equipe, após deixar o Olympique de Marselha. Renato gostou da mudança, já que vinha atuando improvisado na ala esquerda. O jogador não escondeu a satisfação por voltar ao meio-de-campo, sua posição de origem, e destacou que a tendência é a de conseguir ter um desempenho melhor em comparação às partidas anteriores. ?É a minha posição de origem, onde me enquadro muito bem e vou tentar aproveitar ao máximo?, afirmou Renato. ?O fato de estar atuando na ala esquerda é um sinal de que o treinador tem grande confiança em mim. E não me sinto incomodado porque sempre digo que o jogador deve aproveitar quando tiver oportunidade de jogar em outras posições.? Visita - O atacante Adriano, da Internazionale de Milão, visitou nesta quinta o Flamengo. O atleta foi assistir a um jogo de futsal entre os times mirins do clube e do Fluminense. Na ocasião, o atleta se recusou a falar com os jornalistas.