Roth não aprova atuação do Palmeiras Homem de poucas palavras, bem ao estilo gaúcho, o técnico Celso Roth não gostou da atuação do Palmeiras, na vitória sobre o União São João, por 1 a 0, em Araras. Mas ele garante que seu time vai se apresentar de forma diferente na partida decisiva contra o Cerro Porteño, do Uruguai. Este jogo será disputado, quarta-feira, no Parque Antarctica, pela disputa da liderança do Grupo 2 da Copa Libertadores. "Poderíamos ter jogado melhor. Tivemos algumas falhas que, por pouco, não nos custou o empate", lamentou o técnico, que tinha a expectativa de que seus jogadores atuassem bem melhor, aproveitando a vantagem de não ter nenhuma responsabilidade. Para o meia Alex, que teve atuação apenas discreta, os eventuais erros mostrados serão corrigidos depois pelo técnico, visando derrotar o Cerro. O veterano Galeano reconheceu as dificuldades com o adversário, mas fez questão de ressaltar a importância de "terminar o campeonato bem, com uma vitória". Ele lembrou que o time sempre deve estar preparado para qualquer desafio, como o diante do time uruguaio. Na opinião do atacante Fábio Júnior, o astral do Palmeiras é muito bom. Mas ele parecia preocupado em explicar o seu gol, que decidiu a sorte do jogo. "O atacante deve estar sempre atento. O zagueiro bobeou, me deu a bola e eu tive calma para concluir", comentou. A partir desta segunda-feira, o técnico Celso Roth promete se concentrar apenas no jogo decisivo contra o Cerro. Antes de confirmar o time ele espera pela recuperação dos quatro jogadores machucados: o lateral Felipe, o meia Lopes, além dos atacantes Basílio e Muñoz. O atacante Tuta, que entrou no segundo tempo, deve continuar na reserva, porque, segundo Roth, ele tem as mesmas características de Fábio Júnior. Os ingressos serão vendidos a partir de amanhã no Parque Antártica, das 9 às 17 horas. Na quarta-feira, os torcedores poderão comprá-los até momentos antes do jogo, marcado para as 21h40.