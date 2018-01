Roth não é mais técnico do Santos Celso Roth não é mais técnico do Santos. O treinador não conseguiu renovar seu contrato com o clube e deixou o comando da equipe após fracassar no Torneio Rio-São Paulo e na Copa do Brasil. De acordo com nota emitida pela diretoria santista, nesta sexta-feira, o novo técnico será contratado de acordo com a atual política administrativa e deve ser apresentado até a segunda-feira, dia 20. O mais cotado para substituir Roth é Nelsinho Baptista, ex-São Paulo.