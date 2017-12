Roth não recrimina críticas de Scheidt O técnico do Botafogo, Celso Roth, não recriminou o zagueiro e capitão do time, Scheidt, que, na última quinta-feira, após a derrota para o Paysandu, comparou a equipe a um ?bando de índios?. De acordo com o treinador, o atleta fez um ?desabafo? por estar de ?cabeça quente?. ?O Scheidt não exagerou porque fez um desabafo após a partida e estava de cabeça quente. Realmente faltou organização ao time?, destacou o técnico do Botafogo. ?O time tomou um gol cedo e começou a se desestruturar e cometer uma série de erros?. Para Roth, o mais importante será o time esquecer essa partida e se concentrar no confronto deste domingo contra o Cruzeiro. O treinador lembrou que o Cruzeiro foi derrotado, em Minas, pelo Atlético-PR e, por isso, precisará da vitória no Rio para se reabilitar no Campeonato Brasileiro. ?Temos que continuar o nosso caminho com equilíbrio e, principalmente, com a cabeça no lugar?, disse Roth.