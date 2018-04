Roth pede calma à torcida santista O Santos inicia neste domingo a luta para vencer pela sexta vez o torneio Rio-São Paulo, enfrentando o América-RJ, às 16 horas, na Vila Belmiro. Ainda em processo de reformulação, depois de ter perdido estrelas como Marcelinho Carioca e Viola, o time montado pelo técnico Celso Roth está longe do sonhado pelos torcedores. Tanto que o treinador pede compreensão à torcida, que já o vaiou no amistoso disputado quarta-feira, contra o São José. Até agora, dois reforços chegaram na Vila Belmiro. O zagueiro Odvan está treinando com o grupo, mas ainda não está em sua melhor forma física. Mesmo assim, deverá ir para o banco ou até mesmo iniciar a partida, dependendo de uma decisão de Celso Roth. Já Esquerdinha, apresentado sexta-feira, deverá estrear sábado contra contra a Ponte Preta, pois sua documentação ainda não foi regularizada junto à CBF. Sem poder contar com os novos reforços, Celso Roth terá o consolo de poder escalar o meia Robert, que tem contrato até o dia 7 de fevereiro. O jogador está mais preocupado com a Copa do Brasil e poderá desfalcar na estréia desse torneio se não chegar a um acordo com a diretoria. Se essa é uma boa notícia, o treinador teve duas más no coletivo de sexta-feira: dois jogadores contundiram-se: Renato sentiu dores no púbis e já foi vetado e há possibilidade de Thiago, que sentiu uma fisgada na virilha, entrar na equipe. TORCIDA - O maior problema do Santos está no ataque, que não consegue marcar gols. No amistoso de quarta-feira, as poucas oportunidades criadas foram desperdiçadas e, na sexta-feira, os treinos não foram animadores: nenhum gol durante o coletivo e nem mesmo no longo treinamento de escanteios. Esse problema preocupa, pois os torcedores já mostraram quarta-feira que a tolerância será pequena: xingaram o técnico Celso Roth de "burro" e entoaram coro pedindo jogadores. "Fui rebatizado", brincou Roth, que espera contar com a comprensão da torcida. "O time está em formação, com carência em várias posições e é preciso que isso seja bem compreendido". Com a chegada de Odvan, Esquerdinha e a quase certa contratação de Oséas, o time da semana que vem será bem diferente. "Além de Odvan e Esquerdinha, há necessidade de mais dois ou três reforços", disse o treinador, lembrando, em seguida: "não é hora de pensar nisso, pois a preocupação é o jogo contra o América".