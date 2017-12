Roth pede tranqüilidade no Botafogo Um dia após a reeleição de Bebeto de Freitas para mais três anos na presidência do Botafogo, o técnico Celso Roth se reuniu por duas horas com a diretoria a fim de expor algumas insatisfações. Na verdade, ele ainda não engoliu as declarações do diretor de Futebol do clube, Carlos Augusto Montenegro, após a derrota para o Flamengo, no domingo, em Volta Redonda. Na ocasião, o dirigente criticou publicamente os atacantes Alex Alves e Caio, ameaçando, inclusive, rescindir o contrato deles ? depois, mais calmo, voltou atrás. Antes do clássico também, Montenegro havia deixado bem claro que Celso Roth não seria o treinador do clube em 2006. Para Celso Roth, que evita falar se vai continuar no clube ou não, o somatório de problemas extra-campo está tirando ?o foco do elenco? de conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana. ?Nesse momento, o profissional tem que ter tranqüilidade para fazer o melhor trabalho?, desabafou o treinador, negando que tenha posto o cargo à disposição.