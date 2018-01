Roth pede vaias ao time do Palmeiras Não é só dentro de campo que o técnico Celso Roth está quebrando a cabeça para encontrar uma tática ideal. Fora dele, ele tem procurado maneiras de amenizar as pesadas cobranças da torcida, que não parou de vaiar o time no jogo-treino de quinta-feira contra a Inter de Limeira. A última fórmula encontrada por Roth foi apoiar a manifestação dos torcedores. Hoje, após o treino no Centro de Treinamento, ele fez uma declaração surpreendente, pedindo o apupo do público no amistoso de hoje, às 15 horas, contra o Londrina, no Palestra Itália. "O torcedor está sendo usado, para que grite e vaie mesmo. Estes jogos servem para que o grupo volte ao universo de cobranças, como ocorre durante as competições", destacou o treinador. Roth até encontrou outro argumento para que os xingamentos se intensifiquem: desta vez não haverá portões abertos. Os ingressos para a partida terão preço único de R$ 5. "Aí que a torcida terá ainda mais razão para gritar", provocou.