Roth pensará muito para escalar o time O técnico Celso Roth disse que vai pensar bastante antes de divulgar a escalação do Botafogo para o clássico deste domingo contra o Flamengo, em Volta Redonda. Ele tem problemas para armar a equipe. Não contará, por exemplo, com três jogadores que são, em sua opinião, peças-chaves no esquema tático. O zagueiro Scheidt, o volante Diguinho e o meia Ramon vão cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. A tendência é que Emerson fique com a vaga na zaga. Existe ainda a possibilidade do meia-atacante Caio exercer a função de Ramon e, com isso, Alex Alves voltaria a forma dupla de ataque com Reinaldo. No lugar de Diguinho, Thiago Xavier é o mais cotado para substituí-lo. ?O elenco é bom e não tem estrela. Isso é importante. Devo optar pelos atletas que estejam com uma seqüência maior de jogo, mas ainda não decidi nada?, declarou Celso Roth.