Roth recebe críticas de conselheiros O técnico Celso Roth, do Palmeiras, enfrenta um dilema para a partida contra o Guarani, no domingo, em Campinas. Ele está sendo criticado por antigos conselheiros do clube, que o consideram defensivista, e sua principal incógnita agora reside nos números. Roth não sabe qual esquema manter para a partida, decisiva para a equipe afastar-se da zona de rebaixamento do Campeonato Paulista, no qual ocupa a antepenúltima colocação. Voltar ao 3-5-2 ou permancer com o 4-4-2 utilizado no empate por 0 a 0 contra o Cerro Porteño, quarta-feira, pela Libertadores? O resultado manteve a equipe na segunda colocação do grupo 2. Esta dependência por esquemas improvisados, no entanto, tornou-se uma constante desde que a diretoria resolveu adotar a política de contenção de gastos no segundo semestre de 2000. "Para mim, é tudo a mesma coisa. Estas variações servem para o time se defender mais do que atacar", desabafou o ex-goleiro do clube e da seleção, Oberdan Cattani, conselheiro do Palmeiras há 16 anos. "Na verdade, os treinadores atuais não querem que suas equipes sofram gols para eles não perderem o emprego", acrescentou. Segundo Cattani, o discurso de modernidade encobre a falta de ousadia dos treinadores. "Acho que ser moderno é buscar os gols. Não me sinto retrógrado somente porque tenho 82 anos", observou o conselheiro. A equipe só retorna aos treinamentos amanhã, após regressar do Paraguai. No domingo, o treinador deverá contar com o retorno do meia Lopes, que não atuou contra o Cerro por estar contundido na coxa direita. O lateral-direito paraguaio Arce, que renovou o contrato por mais um ano, só poderá atuar pela equipe a partir da segunda fase da Libertadores.