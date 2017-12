Roth resolve mudar o time do Santos O técnico Celso Roth, mais uma vez, não confirmou o time do Santos que enfrentará o Guarani, neste domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro. Mas ele irá fazer mudanças radicais para tentar recuperar a equipe no Torneio Rio-São Paulo. No treino tático realizado na manhã deste sábado, Roth escalou a equipe com o lateral-direito Valdir, o volante Wellington e Douglas no comando do ataque, substituindo Oséas, que rescindiu o contrato com o clube. O treinador pretende dar mais agilidade e rapidez ao time com essas mudanças. Com isso, o Santos deve jogar com Fábio Costa; Valdir, Odvan, André Luís e Léo; Marcelo Silva, Wellington, Renato e Diego; Robert e Douglas.