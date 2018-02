Roth revela que quer continuar em 2006 O técnico Celso Roth manifestou, nesta sexta-feira, seu desejo de continuar no Botafogo em 2006. Ele disse que seria importante participar do planejamento do clube para a próxima temporada, definindo juntamente com a diretoria a lista de dispensa e a de contratações. O sonho do treinador, porém, corre risco de não se concretizar, caso a equipe não conquiste uma vaga na Copa Sul-Americana. ?O Botafogo é uma das grandes equipes do futebol brasileiro e isso engrandece qualquer profissional. Estou aqui há dois meses e queria permanecer à frente do time em 2006?, declarou Celso Roth, que fez um balanço do desempenho do time nesta temporada. ?Oscilou muito. Faltou achar o ponto de equilíbrio. A regularidade é a meta a ser alcançada?, disse.