Roth sofre com elenco reduzido O técnico Celso Roth vai reunir os jogadores que tem à disposição para escalar o time do Santos no jogo-treino contra a Inter de Limeira, na tarde deste sábado, no Limeirão. Nesta sexta-feira, para completar o grupo, o treinador foi obrigado a escalar Odvan na equipe reserva, apesar do zagueiro ainda estar fora de forma. Afinal, o meia Eduardo Marques foi liberado do treinamento, pois se casa esta noite. Com o elenco reduzido, a equipe titular do Santos para este primeiro teste na temporada terá Fábio Costa (Carlos Germano); Michel, Preto, Cléber e Léo; Paulo Almeida, Marcelo Silva, Renato e Robert; Elano e Weldon. Para compor o banco de reservas, Celso Roth terá um dos goleiros que disputam a condição de titular (Fábio Costa ou Carlos Germano), mais Pereira, Rubens Cardoso, Valdir e Aílton. Enquanto isso, a diretoria luta para contratar reforços, mas as negociações estão paradas. O Santos procura um lateral-direito, um meia-direita e um centroavante. Ainda há esperança na contratação de Oséas, antigo sonho do clube, e não está descartada a possibilidade de Allann Delon jogar este ano na Vila Belmiro. Fora de campo, o presidente Marcelo Teixeira e o vice-presidente Norberto Moreira da Silva, que foram reeleitos, tomarão posse na segunda-feira.