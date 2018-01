Roth tem dúvida no gol contra o Grêmio O goleiro Eduardo se tornou a dúvida no Atlético-MG para a partida contra o Grêmio, neste sábado, às 16h, no Mineirão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na madrugada desta sexta-feira, o jogador precisou deixar a concentração do clube mineiro para ser examinado num hospital de Belo Horizonte. Eduardo sentia dores na região escrotal devido à uma bolada que levou no coletivo da última quinta-feira. O goleiro se submeteu a um exame de ultra-som, que detectou um edema no local, mas demonstrou que a circulação sangüínea dos testículos não foi afetada. Segundo o médico urologista Oto Henrique Braga, o jogador tem condições de participar normalmente da partida. "Foi uma coisa superficial, e ele está liberado para o jogo, sem muito problema". O técnico Celso Roth, porém, disse após o treinamento desta sexta-feira, no CT de Vespasiano, que só definiria à noite a escalação do gol alvinegro. Eduardo, no entanto, garantia que estava confirmado na partida deste sábado. "Estou confirmado, já falei com a Comissão Técnica. Não é uma área que atrapalha meus movimentos", disse o goleiro, titular nos últimos três jogos do Galo pelo Brasileirão. Eduardo não participou do treino desta sexta-feira e, caso não jogue, será substituído por Velloso, que se recuperou de uma fratura na mão esquerda. Apesar da insatisfação da torcida com o desempenho da dupla de ataque formada por Fábio Júnior e Alex Alves, Roth deverá manter Guilherme no banco. A partida contra o tricolor gaúcho será a oportunidade para o zagueiro Scheidt, tentar vencer pela primeira vez o ex-clube. Revelado no Grêmio, Scheidt enfrentou a equipe do Sul três vezes - duas derrotas e um empate - quando atuava pelo Corinthians.