Roth tem pressa para definir Santos O Santos deve anunciar nos próximos dias as contratações que estão sendo negociadas em absoluto sigilo pela diretoria. E o técnico Celso Roth tem pressa, pois pretende começar os treinos com bola esta semana já com o grupo mais definido. Enquanto o trabalho físico vem sendo feito de forma intensiva em São Pedro, onde o time realiza a pré-temporada desde sábado, o novo treinador procura impor seu esquema de disciplina, atingindo, até o momento, os jornalistas que fazem a cobertura do clube. Na sexta-feira, ele não permitiu que os repórteres assistissem ao treino na lateral do campo do CT Rei Pelé, deixando apenas os fotógrafos e repórteres-cinematográficos trabalharem no local. Depois, com a interferência do assessor de imprensa, Walmir Lopes, ele reviu sua determinação, já que não há outro local para os jornalistas acompanherem os trabalhos. Em São Pedro, Roth exigiu que as entrevistas sejam dadas só no final do treino da tarde e tentou evitar que os jornalistas tivessem acesso ao hotel em que o time está concentrado. O Santos pretende realizar dois amistosos ainda esta semana. Indefinição - O lateral-esquerdo Rubens Cardoso deverá se apresentar nesta segunda-feira em São Pedro. Ele pediu licença para resolver problemas em Porto Alegre durante o fim de semana e tem três alternativas para esta temporada. A primeira é permanecer no Santos, onde terá que disputar a condição de titular com Léo e voltar a enfrentar a fúria dos torcedores que o rejeitaram no passado. Rubens Cardoso pode também permanecer no Grêmio, time em que voltou a jogar um bom futebol e tem a camisa de titular garantida, ou ainda se transferir para o Cruzeiro, dependendo das negociações que a diretoria santista vem mantendo com o clube mineiro na troca por Oséas. "Estou preparado para tudo", disse ele, na expectativa de participar da pré-temporada sem seu destino estar decidido. "No ano passado já foi assim, fiz a pré-temporada no Santos e fui para o Grêmio, e não vejo problema nisso; o importante é estar pronto para jogar".