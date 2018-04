Roth tenta motivar Grêmio para brigar por Sul-Americana

Nesta sexta-feira, ele obrigou André Lima a refazer um lance de ataque. O atacante recebeu no meio dos zagueiros, tentou driblar o goleiro Marcelo Grohe e tropeçou na bola. O treinador parou a atividade e mandou André Lima tentar de novo. Na segunda chance, arriscou o chute no canto, mas novamente permitiu a intervenção do goleiro.

Ainda assim, André Lima é titular e único homem de ataque do time que vai pegar o Atlético-GO no domingo. A equipe terá como novidades as presenças de Willian Magrão e Vilson no meio. Um ganhou a vaga de Adilson, que foi para o banco. O outro é o substituto de Fernando, suspenso. Fábio Rochemback segue no departamento médico.

A equipe que treinou nesta sexta-feira no Olímpico tinha: Victor; Mario Fernandes, Saimon, Rafael Marques e Júlio César; Vilson, Willian Magrão, Marquinhos, Douglas e Escudero; André Lima.