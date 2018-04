Roth vai mexer de novo no Santos Ainda sem poder contar com o centroavante Oséas, que está em fase de aprimoramento físico, o técnico Celso Roth mais uma vez vai mexer no Santos, especialmente no ataque. William será mantido na posição e o novato Douglas terá oportunidade de começar o jogo com a camisa titular. Isso tudo por conta da ausência de Esquerdinha, convocado por Luiz Felipe Scolari para o amistoso da seleção brasileira contra a Bolívia. Elano será mantido na equipe e jogará na meia-direita. Nesta terça-feira, ele testa novamente essa equipe para o clássico desta quarta-feira, contra o Corinthians, na Vila Belmiro. O treino desta segunda-feira pela manhã foi precedido de uma longa conversa, de uma hora, entre Celso Roth e os jogadores. "Foi demorada, mas ordinária", justificou o técnico, explicando que essas reuniões ocorrem sempre depois das partidas. Ele procurou passar, pelo menos para os jornalistas, que "um resultado negativo nesse momento de formação do time é natural?. ?Embora a gente tente adiar ao máximo um mau resultado." Para Roth, o que não pode se repetir é a desatenção da defesa. "Foram cometidos erros perfeitamente corrigíveis", disse ele. "Era um jogo igual para os dois times e foi decidido no detalhe da falta de atenção nas jogadas que resultaram em gols." O treinador acredita que "pode até ter havido uma autoconfiança pelo que o time apresentou no primeiro tempo". Por conta de todos esses problemas, ele pretende que a equipe seja "equilibrada e participante". O recado do técnico foi bem assimilado pelos jogadores. Odvan - que estava com a mão direita parcialmente imobilizada - disse que "começo de temporada é assim mesmo, o time perde num dia e ganha noutro". Acha que "não tem esse negócio de acertar sempre, pois se não houver algum erro, como algum time vai ganhar?" Ele pensa assim, mas se apressa a acrescentar. "Nós temos que errar menos." No coletivo desta segunda-feira, Eduardo Marques treinou na equipe reserva. Não agradou ao técnico Celso Roth e discute a renovação de seu contrato, que vence nesta quarta-feira. O centroavante William, titular enquanto Oséas não adquire condição física para jogar, também trata de renovar seu compromisso com o Santos, que vence quinta-feira.