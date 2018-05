Roth vê jogo equilibrado contra o Palmeiras após derrota em SP

O técnico Celso Roth minimizou a derrota do Internacional para o Palmeiras, no domingo, em São Paulo, e viu equilíbrio na partida contra o líder do Brasileirão. O revés no fim de semana empurrou o time gaúcho novamente para a zona de rebaixamento, a quatro rodadas do fim do campeonato.

"O jogo hoje foi equilibrado", disse o treinador, que fez avaliação positiva da atuação do seu time. "O Inter tem que jogar bola. Assim como o Palmeiras, mas o jogo foi só disputa. Há muita entrega, disposição desde o começo do campeonato."

Para Roth, detalhes definiram a vitória do time paulista por 1 a 0 no Allianz Parque. "O Palmeiras foi feliz, fez gol de bola parada. O Gabriel [Jesus] teve uma chance clara no segundo tempo. Nós tivemos uma com o Anderson."

O treinador se mostrou mais incomodado com o empate com o Santa Cruz, na rodada anterior, do que com a derrota deste domingo. "Não dá para deixar escapar chance em casa, que foi o que ocorreu contra o Santa Cruz, com todo o respeito ao Santa Cruz", declarou Roth.

Com o revés, o Inter estacionou nos 38 pontos e caiu para o 17º posto da tabela, superando pelo Vitória, que bateu o Atlético-PR por 3 a 2 no mesmo dia.