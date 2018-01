Roth veta estréia de Souza no Flamengo O meia Souza queria fazer sua estréia no Flamengo, neste sábado, contra o São Paulo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas o técnico Celso Roth não está de acordo com a intenção do jogador. Para o treinador, o jogador só deverá atuar no outro final de semana no clássico contra o Vasco. "Se dependesse da minha vontade já teria jogado. Mas, temos que ter calma e preciso deixar a emoção de lado", lamentou Souza. "Vou usar esse tempo para treinar ainda mais com o objetivo de evitar o aparecimento de contusões e me condicionar melhor". Para a partida contra o São Paulo, Roth precisará fazer modificações na equipe, já que Da Silva foi negociado e Souza não poderá estrear. Com isso, o meia Fellype Gabriel, que estava na seleção Sub-20 disputando o Mundial da Holanda, retorna ao Flamengo. Nesta terça-feira, a diretoria do Flamengo informou que o estádio da Cidadania, em Volta Redonda, será o local do clássico contra o Vasco e serão colocados à venda 18.937 ingressos. A intenção inicial do Rubro-Negro era a de que a partida fosse realizada no Arena da Ilha do Governador.