Roth volta a ter problemas para escalar o Atlético-MG O Atlético Mineiro se reapresenta nesta segunda-feira, às 15h30, na Cidade do Galo para iniciar a preparação para o jogo contra o Avaí, quinta-feira, em Belo Horizonte, com novos problemas. O técnico Celso Roth perdeu o zagueiro Alex Bruno, o volante Renan e o atacante Diego Tardelli, para o duelo pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro.