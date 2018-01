Rotina na F-3: vitória de Dirani Campeão antecipado da F-3 Sul-Americana, o paulista Danilo Dirani obteve hoje, em Cascavel, sua 13.ª vitória, na 16.ª etapa da temporada. Ele completou as 33 voltas em 34min47s630. Daniel Landi e Paulo Salustiano chegaram em segundo e terceiro, respectivamente. A temporada terminará em Brasília, nos dias 22 e 23 de novembro. Na Espanha, o brasileiro Augusto Farfus Júnior entrou na pista de Jerez de la Frontera já como campeão da F-3000 européia e comemorou vencendo a penúltima etapa. Farfus tem 54 pontos contra 30 do italiano Gianmaria Bruni. A última etapa será em Cagliari, Itália. Também em Jerez, Ricardo Maurício venceu a 11.ª corrida da F-3 Espanhola e assumiu a liderança, com 158 pontos, contra 154 do espanhol Borja Garcia. A decisão será em Barcelona, dia 9 de novembro. Em Oschersleben, Alemanha, o campeão da F-3 Alemã, João Paulo de Oliveira encerrou o campeonato conquistando na 16.ª etapa a sua 13.ª vitória no ano.