Roy Hodgson convoca seleção da Inglaterra para amistoso com o Brasil

LONDRES - O técnico Roy Hodgson anunciou nesta quinta-feira a convocação da seleção inglesa para os amistosos diante da Irlanda, no próximo dia 29, em Wembley, e do Brasil, no dia 2 de junho, no Maracanã. As principais surpresas da lista ficaram pela volta do criticado atacante Andy Carroll, do West Ham, e da primeira aparição do goleiro Alex McCarthy, de 23 anos, que vem se destacando no Reading.

Carroll, que foi emprestado pelo Liverpool ao West Ham no início da última temporada por não corresponder à expectativa depositada nele, foi chamado pela primeira vez desde outubro do ano passado. Já McCarthy recebe sua primeira chance mesmo atuando no Reading, que fez péssima campanha no Campeonato Inglês e está rebaixado à segunda divisão.

"Será uma boa chance para ver como ele (McCarthy) responde na seleção principal. Ele merece, tem jogado muito bem. Ainda não tive a chance de falar com ele, mas tomei esta decisão há alguns dias. Espero que ele esteja muito feliz e quero passar algum tempo com ele quando encontrá-lo. É importante para esses jovens mostrarem o que podem fazer", declarou Hodgson.

Campeão inglês desta temporada, o Manchester United foi a equipe que mais cedeu jogadores à seleção, cinco (Phil Jones, Michael Carrick, Tom Cleverley, Wayne Rooney e Danny Welbeck). Seu rival, Manchester City, vem atrás, com três (Joe Hart, Joleon Lescott e James Milner), ao lado do Chelsea (Frank Lampard, Gary Cahill e Ashley Cole), que sagrou-se campeão da Liga Europa na última quarta.

A seleção inglesa estará no caminho do Brasil na preparação para a Copa das Confederações, que acontecerá entre os dias 15 e 30 de junho. O amistoso será a última partida no Maracanã antes do início da competição. Antes, no entanto, os ingleses terão pela frente o amistoso com a Irlanda, em Wembley.

CONFIRA A LISTA DA INGLATERRA

Goleiros: Ben Foster (West Bromwich), Joe Hart (Manchester City), Alex McCarthy (Reading).

Defensores: Leighton Baines (Everton), Gary Cahill (Chelsea), Ashley Cole (Chelsea), Phil Jagielka (Everton), Glen Johnson (Liverpool), Phil Jones (Manchester United), Joleon Lescott (Manchester City), Kyle Walker (Tottenham).

Meio-campistas: Michael Carrick (Manchester United), Tom Cleverley (Manchester United), Frank Lampard (Chelsea), James Milner (Manchester City), Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal), Theo Walcott (Arsenal).

Atacantes: Andy Carroll (West Ham), Jermain Defoe (Tottenham), Wayne Rooney (Manchester United), Daniel Sturridge (Liverpool), Danny Welbeck (Manchester United).