Roy Hodgson diz já saber os 23 ingleses que levará à Copa do Mundo

LONDRES - A cerca de um mês e meio para o início da Copa do Mundo, os técnicos vão fazendo os últimos ajustes e definindo as questões finais que ainda possam ter sobre suas seleções. Na Inglaterra, no entanto, Roy Hodgson parece bem decidido, pelo menos no que diz respeito à convocação dos 23 jogadores que representarão o país no Mundial.

Nesta terça-feira, em entrevista ao site da Fifa, Hodgson declarou que já tem em sua cabeça quais atletas serão chamados para defender a seleção inglesa. "Durante as últimas duas semanas eu tive a certeza do que eu quero fazer em relação a esta equipe", garantiu.

Mesmo com o Campeonato Inglês em momento emocionante na reta final e com a possibilidade de algum jogador aparecer e se destacar nesta fase decisiva, Hodgson promete não mudar seu pensamento. Ele afirmou que não vai compor sua convocação "por performances de último minuto".

"Nada que aconteça nestes últimos quatro jogos, em termos de desempenho, vai me afetar. Não julgo jogadores por performances de último minuto, nestes dois ou três jogos. Julgo pelos últimos dois anos. Ou, em particular, se alguém novo emergiu estou julgando nos últimos meses. Não tomarei decisões nas últimas duas semanas da temporada, que é notavelmente um mau momento para julgar talento", opinou.

O treinador ainda se mostrou seguro sobre suas convicções e garantiu não estar nervoso com a responsabilidade de conduzir a seleção na Copa. "Não estou nervoso de forma algum. Tenho uma ideia muito clara do que quero fazer com esse time há muito, muito tempo."