Roy Keane acerta com Celtic, da Escócia Roy Keane, ex-jogador do Manchester United, acertou, nesta quinta-feira, sua transferência para o Celtic, de Glasgow (Escócia). O contrato do atleta com o clube escocês é de 18 meses e o jogador, de 34 anos, receberá cerca de 65 mil euros por semana ? metade do valor será paga por um patrocinador. A estréia de Keane será contra o Hearts, no próximo dia 1.