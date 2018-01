Roy Keane está perto do Real Madrid O Real Madrid está perto de fechar a contratação do volante irlandês Roy Keane, que deixou o Manchester United recentemente. O jogador de 34 anos depende apenas da aprovação nos exames médicos para assinar compromisso de 6 meses - deve receber 1 milhão de euros pelo período. Depois de 12 anos e meio no Manchester United, Roy Keane deixou o clube inglês em novembro. E, se acertar mesmo com o Real, voltaria a jogar com David Beckham, seu antigo parceiro de time.