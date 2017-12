?Rs? do penta agitam futebol europeu Os três "Rs" que foram fundamentais para o Brasil conquistar o pentacampeonato mundial continuam em evidência. Mesmo por motivos distintos, chamam a atenção, por se tratar de astros. Ronaldo Gaúcho vê seu prestígio crescer no Paris Saint-Germain. Já Ronaldo levou reprimenda (assim como os demais jogadores) pela derrota do Real Madrid no sábado. Rivaldo foi exuberante na goleada do Milan, no domingo, mas se contundiu e é dúvida para o jogo contra o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões. O técnico Luiz Fernandez se derreteu em elogios para Ronaldinho Gaúcho, a quem considerou fundamental nos 2 a 1 sobre o Troyes, na rodada de domingo. O meia-atacante brasileiro fez um gol e atormentou a zaga rival. Com o resultado, o PSG foi ao terceiro lugar, com 20 pontos, um menos do que Nice e Auxerre. Com a rasgação de seda, Fernandez também tenta acabar com os rumores de que não gosta do ídolo revelado pelo Grêmio. Ambos andaram trocando ironias algum tempo atrás. Bronca não faltou para Ronaldo - e para os outros componentes do time de astros do Real Madrid. O técnico Vicente del Bosque ficou decepcionado com o desempenho da equipe, na derrota por 2 a 0 para o Racing Santander, e exige reação imediata nesta terça-feira, na partida com o AEK também pela Liga dos Campeões. Ronaldo também se viu envolvido em mal-entendido entre seu clube atual e a Internazionale. O presidente da equipe milanesa, Massimo Moratti, admitiu que os espanhóis atrasaram depósito da primeira parcela do pagamento da compra do passe do craque. "Até o grande Real Madrid tem seus problemas financeiros", disse Moratti. "Deve ser alguma questão administrativa." Porta-voz do Real garante, porém, que "está tudo dentro dos prazos". Rivaldo viveu nesta segunda-feira seu primeiro dia como herói do Milan. Jornais e emissoras de televisão abriram espaço para destacar sua atuação na goleada de 4 a 1 sobre a Atalanta. O brasileiro fez um golaço e participou de outros dois. O time lidera o Campeonato Italiano, junto com a Inter, e já é chamado de nova versão do "Milan-show", em comparação à equipe que brilhou no fim dos anos 80 e começo da década passada. Mas Rivaldo deixou o campo com dores na coxa e não tem presença garantida para quarta-feira.