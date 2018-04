Rua de Budapeste receberá o nome de Puskás

Uma rua de Budapeste receberá neste sábado o nome do ex-atacante da seleção húngara Ferenc Puskas. A homenagem acontecerá no primeiro aniversário da morte de Puskas, o maior nome da história do futebol húngaro e considerado um dos maiores jogadores do mundo. A Prefeitura do bairro Kispest, em Budapeste, decidiu rebatizar a rua Ujtemeto, onde está o estádio do Honved, equipe onde Puskas iniciou sua carreira. O maior estádio da Hungria tem o nome do ex-jogador desde 2002, e uma estátua será erguida no local em sua homenagem. Puskas morreu no dia 17 de novembro de 2006, no Hospital Kutvolgyi, em Budapeste, aos 79 anos.