Rubens Cardoso pronto para substituir Léo Rubens Cardoso teve de superar algumas decepções para continuar esperando a oportunidade de entrar na equipe do Santos em uma partida desde seu início. E neste sábado, o lateral-esquerdo é o titular da posição, substituindo Léo, suspenso por cartões amarelos. ?Fiquei esperando o professor (Leão) me chamar em várias oportunidades", disse. ?Achava que ia entrar e não era escolhido", prosseguiu. Decepcionado, sim, mas não desanimado. ?Continuei trabalhando e aguardei o momento certo. Nunca é tarde." O lateral começará uma partida pela segunda vez na atual temporada. Anteriormente, atuou apenas na goleada sobre o Bahia por 4 a 0. Na ocasião, o time estava sem quase todos os titulares. Leão enfrentou muitos problemas para escalar o time. Jogadores servindo a seleções, outros suspensos, mais alguns machucados. O técnico improvisou em várias partidas. Rubens Cardoso entrou no final de alguns jogos. Não ouviu seu nome em diversas escalações. Veloz, habilidoso, jogador técnico, Rubens Cardoso ainda poderia ser aproveitado no meio-de-campo. De volante, marcando, ou de meia, criando. Esperou a vez. ?Quero agarrar a oportunidade e fazer uma boa partida." Aos 26 anos e com passagens por Grêmio e Palmeiras, o lateral contou que foi sondado pelo Vasco. ?Eles me procuraram no começo do ano e há umas duas ou três semanas." Ele preferiu permanecer na Vila Belmiro. Sobre o titular da posição, Léo, o reserva é só elogios. ?Ele tem uma regularidade impressionante, está sempre bem."