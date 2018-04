Rubens Cardoso reforça o São Caetano O técnico do São Caetano, Jair Picerni, contará amanhã com mais um reforço para a temporada: o lateral-esquerdo Rubens Cardoso. Ele assinou contrato hoje, no estádio Anacleto Campanella, e pode ser a novidade do time no jogo contra o Etti, no final de semana no ABC, pelo Rio-São Paulo. Cardoso foi trocado, por empréstimo, com Esquerdinha, que se transferiu para o Santos. A troca é pelo período de seis meses e o novo lateral espera se firmar como titular no vice-campeão brasileiro. "Estou chegando para ajudar o time a buscar o título do Rio-São Paulo", comentou o jogador que ano passado teve uma grande atuação pelo Grêmio de Porto Alegre. A diretoria do São Caetano promete ainda mais dois reforços para Picerni: um zagueiro e um atacante. Os nomes, porém, são mantidos em segredo. O atacante Luis Cláudio, ex-Vasco da Gama, está descartado. Depois da derrota para a Portuguesa de Desportos, por 2 a 0, na estréia no Rio-São Paulo, Jair Picerni promete redobrar o trabalho durante a semana. Mesmo não tendo gostado do rendimento do time no Canindé, Picerni acha que uma derrota não pode ser motivo para preocupação. E lembra, como exemplo, a derrota de 5 a 0 para o Bahia na abertura do Campeonato Brasileiro. "Apanhamos feio em Salvador, mas decidimos o título no último jogo do campeonato", comparou o técnico.