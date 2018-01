Rubens Jr. pode voltar ao Palmeiras O lateral-esquerdo Rubens Júnior, revelado no Coritiba, que passou pelo Palmeiras e depois foi vendido ao Porto, está voltando. O time português o dispensou e, em razão das carências do Palmeiras na posição, do lado esquerdo e direito, pode ser o novo reforço do clube do Parque Antártica. Felipe, do Vasco, ainda não está fora dos planos. O jogador vem declarando seguidamente desejo de transferir-se, mas a pendência jurídica no caso Euller impediu avanço das negociações. A diretoria voltou a discutir com Arce a renovação de contrato, interrompida em razão das exigências do jogador, consideradas fora dos padrões atuais do clube.