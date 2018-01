Rubinho está de saída do Corinthians Rubinho está disposto a seguir o mesmo caminho de Fábio Baiano e Alessandro. O goleiro do Corinthians se cansou da reserva de Fábio Costa e já está atrás de um novo clube. "Eu tenho o maior respeito pela torcida do Corinthians, mas tenho de seguir a minha vida. Quero a alegria que perdi na reserva. A minha vontade é jogar e não vou abrir mão disso neste novo ano. Já estou decidido", garante. Rubinho foi bem claro que não está preocupado com o dinheiro que deixará de ganhar no Corinthians. "Se fosse depender do meu salário eu estaria morto de fome. Goleiro sempre ganhou pouco. Ainda mais reserva. Eu quero dar um jeito nisso." Rubinho disse que irá avisar Paulo Angioni e Tite sobre a sua decisão. O seu contrato termina no dia 31 deste mês e ele não quer ser considerado ingrato. "Mesmo na reserva eu ajudei demais todos os outros goleiros do clube. O Fábio Costa pode dizer isso. Trabalhamos bem juntos. Mas agora acredito estar pronto para seguir a minha carreira do jeito que quero."