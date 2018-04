Rubinho está triste com violência no Campeonato Italiano

O goleiro brasileiro Rubinho, do Genoa, afirmou, nesta terça, que ficou muito triste com a violência registrada no último fim de semana no Campeonato Italiano após a morte de um torcedor da Lazio. "O futebol italiano é um dos mais fortes do mundo, mas fatos como estes acabam tirando um pouco do seu brilho e afastando os torcedores pacíficos dos estádios. Prova disto é que a média de público nos campeonatos daqui caiu nos últimos anos, ao contrário do que é visto em outros países da Europa", declarou o jogador de 25 anos. "Quando a situação chega a esse ponto, o governo e aqueles que organizam o futebol têm que tomar medidas duras e eficazes, principalmente com o objetivo de punir os torcedores violentos e também os policiais despreparados para lidar com grandes públicos. Só assim a paz voltará aos estádios italianos", concluiu.