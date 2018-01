Rubinho, goleiro apaixonado por animais A volta de Rubinho para casa é sempre uma festa, de noite ou de dia. Isis Fernando, uma simpática São Bernardo de um ano e 50 quilos, dá o sinal, uivando. Atrás dela partem as rottweiler Aretha e Agatha, a weimaraner Giza, a dobermann Chica, a old sheepdog Bea e o resto dos 20 cães que vivem na casa dos Moedim, em Mairiporã. Os 14 periquitos australianos, as duas calopsitas (pequeno pássaro com crista), o pássaro preto e o papagaio Quequé só não acompanham a cachorrada porque estão em gaiolas. E as quatro gatas são preguiçosas e frágeis demais para dividir com os cães a atenção do dono. ?Bem-vindo à Arca de Noé?, diz dona Lúcia, ao receber a reportagem do JT no dia de folga de seu filho, o goleiro corintiano. Leia mais no Jornal da Tarde