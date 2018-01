Rubinho recebe elogios de Zé Elias O goleiro Rubinho, do Corinthians, ainda hoje comemorava o feliz início da carreira profissional. Teve ótima atuação domingo contra o Independiente e recebeu até os parabéns do irmão Zé Elias, que está na Europa. "Ele me ligou domingo à noite dizendo que havia visto pela internet que eu tinha jogado bem e ficou muito feliz", contou. O pai, José Moedin, ficou muito nervoso ao ver pela primeira vez Rubinho em ação com a camisa 1 do Corinthians e afirmou ter tomado "uma ducha de água fria" quando viu o filho entrar em campo. O goleiro garantiu que não se sentirá desprestigiado se a diretoria correr atrás de outro jogador para a posição. "Ainda sou jovem e tenho de aprender bastante." A equipe estréia quarta-feira no Campeonato Brasileiro, às 21h45, contra o Vitória, em Presidente Prudente, no chamado jogo da televisão. A delegação viaja na manhã desta terça-feira para a cidade do interior, onde treinará à tarde. O técnico Wanderley Luxemburgo deverá manter o time que derrotou o Independiente no domingo. A situação do atacante Ewerthon, que poder ir para o Bétis, da Espanha, ainda não foi definida.