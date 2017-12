Rubinho vence Doni e será o titular Rubinho venceu a disputa particular com Doni. Nesta terça-feira, o técnico Geninho confirmou o que já havia insinuado durante a semana passada: Rubinho será o goleiro titular do Corinthians, mesmo depois do fim da suspensão de Doni. "Se não acontecer nenhum problema durante a semana, o Rubinho será mantido como o titular para a partida contra o Flamengo", garantiu Geninho. Depois dessa confirmação, Rubinho não escondeu a alegria nas entrevistas. Depois de muito trabalho, desde as categorias de base do clube até chegar ao time principal do Corinthians, o irmão de Zé Elias finalmente podia falar como titular da posição. "É muito bom receber essa notícia, principalmente porque fui criado aqui dentro. Estou muito feliz com a atitude do Geninho. Sinal de que o trabalho está sendo bem feito e estou correspondendo dentro de campo", disse o goleiro. "E eu e o Doni continuamos sendo amigos. Nunca tivemos problemas. Estamos aqui para defender o nosso pão." Enquanto Rubinho ria, Doni estava claramente decepcionado. Depois de passar 40 dias afastado, cumprindo punição pelo envolvimento na briga do clássico contra o Santos, ele terá agora que se conformar com a reserva. Uma situação que o desagradou bastante. "Eu queria voltar a ser o titular e achava que isso aconteceria no jogo contra o Flamengo. Mas respeito a decisão do Geninho e só posso prometer que continuarei trabalhando para voltar ao gol na primeira oportunidade", disse o goleiro. "Não adianta eu reclamar da punição de 40 dias. Mas acabou sobrando tudo pra mim. Eu fui o que fiquei mais tempo suspenso", lamentou Doni, lembrando dos outros envolvidas na briga no clássico. Ele estava em boa fase - chegou a defender cinco pênaltis -, mas colocou tudo a perder ao dar uma ?voadora? em Fabiano, do Santos. "Agora é batalhar para voltar a jogar. Vai ser bom voltar a concentrar com o pessoal e me enturmar novamente", disse o goleiro. Nesta quarta-feira, Geninho terá um reforço. O volante Fabrício, que havia sofrido uma entorse no joelho direito, voltará a treinar com o preparador Moraci Sant?Anna e já deverá ter condições de jogo no domingo.