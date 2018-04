Rudi Voeller já ameaça sair da Roma Rudi Voeller desembarcou na Roma poucas semanas atrás, disposto a resgatar os bons tempos que teve como jogador do clube. Passado o primeiro momento de encantamento, o alemão ameaça largar o cargo de treinador. Segundo o jornal La Gazzetta dello Sport, o ex-centroavante está irritado com o comportamento de alguns jogadores, pede mais apoio da diretoria e ficou desapontado com a reação da torcida, no jogo de meio de semana pela Liga dos Campeões. "Se não me dão força, volto para casa", teria tido Voeller, segundo La Gazzetta. Um dos motivos de desgaste é Antonio Cassano. O atacante, de 22 anos, é talentoso, mas temperamental e gosta de afrontar treinadores. Na estréia contra a Fiorentina, domingo passado, foi expulso e pegou dois jogos de suspensão. Além disso, fez corpo mole em treinamentos e ficou fora do jogo com o Dinamo Kiev. A partida contra os ucranianos também trouxe mais dois dissabores para Voeller. O zagueiro francês Mexes, recém-contratado, foi expulso por jogada violenta e inútil e o treinador exige que seja multado. Para complicar, o clube corre risco até de eliminação na competição européia por causa da moeda atirada contra o árbitro sueco Anders Frisk. O jogo foi interrompido quando a Roma perdia por 1 a 0 e na terça-feira a Uefa anuncia as punições. A derrota (por 3 a 0, conforme o regulamento) é tida como certa. Rodada - A Internazionale, com Adriano, recebe o Palermo neste sábado, em Milão, pela segunda rodada da temporada de 2004-05 do Campeonato Italiano. E o Lecce joga em casa com o Brescia.