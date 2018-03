Rueda aprova estreia no Chile e diz que vitória 'reconforta' o início de trabalho

Reinaldo Rueda estreou no comando da seleção chilena com uma boa vitória sobre a Suécia na Friends Arena, em Solna, nos arredores de Estocolmo, por 2 a 1, neste sábado. Feliz com o desempenho, o ex-técnico do Flamengo assegurou que o resultado reconfortará o seu início de trabalho.

Surpreendentemente eliminada nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo da Rússia, a seleção chilena apostou no treinador colombiano para reconstruir a equipe para os próximos anos.

"É muito positivo e reconfortante saber que se está em uma transição quando os jogadores demonstram pegada e personalidade para enfrentar um grande rival", elogiou o novo treinador do Chile, que estava no comando do Flamengo antes de assumir a função na seleção. "É um triunfo que reconforta para o início."

Rueda também enalteceu a seleção sueca, classificada ao Mundial de 2018, e salientou o trabalho coletivo chileno para vencer o adversário em sua casa. "Como estava previsto, foi um jogo muito difícil e intenso, por tudo o que envolve uma equipe como a sueca, que está se preparando para a Copa do Mundo e por suas características", avaliou o treinador.

"Toda a equipe fez um bom jogo. Foram solidários e foram muito inteligentes ao agrupar-se e saber controlar o jogo e a bola aérea da Suécia, a segunda bola", destacou. "A evolução global é positiva."